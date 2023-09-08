ЗСУ наступають на двох напрямках, обстановка складна: що відбувається на фронті 8 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят другу добу. Про ситуацію на фронті 8 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі, 8 вересня, противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків.

Усього зафіксовано пуски 20 “шахедів” у напрямку Одещини.

В результаті бойової роботи знищено 16 “Shahed-136/131” у межах Одеської та Миколаївської областей.

Загальна ситуація на фронті 8 вересня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В ході ведення Силами оборони наступальної операції на Мелітопольському напрямку, українські воїни мали успіх в районах південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута, мали там частковий успіх, витісняють ворога із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Сального Чернігівської області, Сум, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Тур’я, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області, західніше Діброви, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Майорська Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Так, протягом минулої доби тут наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару біля Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Золотої Ниви, Роботиного, Новоданилівки та Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Козацького. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники захоплюють та використовують об’єкти цивільної інфраструктури у військових цілях. Так у селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на території сільськогосподарського підприємства увірвали близько 30 російських окупантів. Тут загарбники напилися горілки і почали з’ясовували стосунки. Дійшло до перестрілки внаслідок чого 5 окупантів загинули.

А до окупованого Донецька приїхали з росії додаткові підрозділи фсб рф з метою контролю за проведенням на тимчасово окупованих територіях України фейкових російських виборів. Ці так звані «вибори» нагадаю мають відбутися на росії – 10 вересня.

Також з території росії та білорусії прибули групи окупаційних пропагандистів, щоб знімати сюжети про начебто позитивний та правовий перебіг «виборів».

Разом з тим на окупованих територіях України місцеве населення не проявляє зацікавлення до цих псевдовиборів та намагання всіма доступними способами їх уникнути. Члени так званих «виборчої комісій» у супроводі озброєних російських поліцейських та підрозділів російських окупаційних військ проводять побудинковий обхід. Окупанти нахабно заходять до кожної оселі, зупиняють українське цивільне населення на вулицях, ринках, магазинах та в інших громадських місцях примушуючи ставити підпис в бюлетенях. Наприклад зафіксовані непоодинокі випадки, коли людей змушували силоміць голосувати не тільки за себе, а й за рідних та сусідів.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 640 окупантів, 23 танки, 23 бойові броньовані машини, 31 артилерійська система, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів загальні і за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 267540 (+640) осіб,

танків ‒ 4529 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23) од,

артилерійських систем – 5753 (+31) од,

РСЗВ – 754 (+1) од,

засоби ППО ‒ 507 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 860 (+1).

Дані уточнюються.

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