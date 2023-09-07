ЗСУ мали успіхи на Запоріжжі: що відбувається на фронті 7 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят першу добу. Про ситуацію на фронті 7 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків.

Усього зафіксовано пуски 33 “шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 “Shahed-136/131”.

Загальна ситуація на фронті 7 вересня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В ході ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, Сили оборони України мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Кружок, Кам’янка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринарне, Амбарне, Гатище, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Дружелюбівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Іванівське, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області. В той же час, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Карлівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Червоне Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області.

Що відбувається на окупованих територіях

У Новій Каховці російські загарбники вирізають та вивозять все обладнання Новокаховського електромеханічного заводу.

У центрі Нової Астрахані, що на тимчасово окупованій Луганщині в одному з будинків розмістився підрозділ російської окупаційної адміністрації, що наразі здійснює підготовку до так званих «виборів», що нагадаю мають відбутися 10 вересня.

Тут окупанти проводять своєрідні «інструктажі» – залякують місцевих мешканців, щоб змусити їх брати участь у виборах.

А у Виноградовому на окупованій Херсонщині у будівлі місцевої загальноосвітньої школи окупанти розгорнули так звану виборчу дільницю. Російській загарбники зупиняють людей на вулиці та силоміць змушують брати участь у голосуванні.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 610 окупантів, 9 танків, 21 бойова броньована машина, 37 артилерійських системи, 5 РСЗВ, 1 засіб ППО, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 27 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 266900 (+610) осіб,

танків ‒ 4506 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 8703 (+21) од,

артилерійських систем – 5722 (+37) од,

РСЗВ – 753 (+5) од,

засоби ППО ‒ 506 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4541 (+22),

крилаті ракети ‒ 1455 (+8),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8217 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 859 (+7).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Захисники відбили атаки на чотирьох напрямках – що відбувається на фронті 6 вересня