Сили оборони на Півдні знищили два ворожих човна, ЗРК “Оса-АКМ” і купу іншої техніки (відео)

Сили оборони на Півдні знищили два ворожих човна, ЗРК “Оса-АКМ” і купу іншої техніки. А також живу силу окупантів.
Про це в Силах оборони Півдня повідомляють 21 травня, передають Новини України – НСН.
Два ворожі човни були знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні.
Оприлюднено відео успішної операції.
Сили оборони на Півдні знищили техніку і живу силу ворога
Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб. Також ворог втратив 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 зенітно-ракетний комплекс “Оса-АКМ”;
- 7 гармат;
- 26 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 1 камера відеоспостереження;
- 2 човни.
Також знищено 4 польові пункти боєпостачання, 2 бліндажі, 1 вогневу позицію.
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