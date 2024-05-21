Сили оборони на Півдні знищили два ворожих човна, ЗРК “Оса-АКМ” і купу іншої техніки (відео)

Сили оборони на Півдні знищили два ворожих човна, ЗРК “Оса-АКМ” і купу іншої техніки. А також живу силу окупантів.

Про це в Силах оборони Півдня повідомляють 21 травня, передають Новини України – НСН.

Два ворожі човни були знищені в результаті влучного скиду з FPV-дрона прикордонників на Півдні.

Оприлюднено відео успішної операції.

Сили оборони на Півдні знищили техніку і живу силу ворога

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 88 осіб. Також ворог втратив 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 зенітно-ракетний комплекс “Оса-АКМ”;

7 гармат;

26 одиниць авто-бронетехніки;

3 розвідувальні БпЛА;

1 камера відеоспостереження;

2 човни.

Також знищено 4 польові пункти боєпостачання, 2 бліндажі, 1 вогневу позицію.

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