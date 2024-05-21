«Слуга», який хотів узаконити страту військових, тепер пропонував ввести податок на бездітність навіть для тих, хто має дітей – але вже передумав

«Слуга» хотів ввести податок на бездітність навіть для тих, хто має дітей. Після резонансу, який виник у суспільстві через таку ініціативу, законопроєкт було відкликано його автором.

Новини України – НСН розповідають, що про це відомо.

Законопроєкт про “Податок на бездітність” було зареєстровано в Раді 16 травня 2024 року нардепом Сергієм Гривком від партії ‘Слуга народу’.

“Демографічний збір” пропонувалося сплачувати всім резидентам України від 21 до 58 років., Податок не мав поширюватися на осіб, які мають 3 і більше дітей, осіб з безпліддям, порушеною репродуктивною функцією, підтвердженою медичними документами не рідше ніж 1 раз на 2 роки, а також інваліди 1 групи.

Розмір податку пропонувалося встановити такий:

1,5 відсотка від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1 відсоток від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5 відсотка від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Законопроєкт про податок на бездітність відкликано – Железняк

Вранці 21 травня з’явилася інформація, що законопроект про «демографічні» податки відкликав автор документа. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він також прокоментував таку ініціативу колеги.

Ніякі «демографічні» податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову д****ну ідею Трускавецької школи економіки, — написав Железняк

Зазначимо, що на сайті Верховної Ради даний законопроєкт станом на 10:20 21 травня значиться як такий, що перебуває на розгляді комітету. Можливо, ще не встигли оновити дані. Ми спостерігаємо за цим.

Сергій Гривко – що про нього відомо

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 114 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Голова Ради Чернігівської міської ГО “Добровольці”. Член молодіжної ради при Чернігівській міській раді. Засновник ГО “Український центр протидії злочинності та корупції”.

Раніше працював менеджером зі збуту ТОВ “ЧернігівГазСпецСервіс” та молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки і управління.

Співініціатор скандального законопроекту №7351 який надавав право командирам страчувати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, без суду. Законопроект оцінений у ЗМІ як спроба відновити смертну кару в Україні.

Авторами закону також виступили депутати «Слуги народу» Безугла, Третякова, Мазурашу, Феддієнко. Врешті після скандалу законопроєкт було відкликано.

Наприкінці 2022 року Сергій Гривко проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

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