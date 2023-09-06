Масована повітряна атака на Україну 6 вересня вночі – все, що відомо (фото)

Ворожа масована повітряна атака на Україну 6 вересня вночі призвела до руйнувань, і вже є інформація про загиблого. НСН розповість все, що відомо про наслідки ударів росіян. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Уночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету “Іскандер-М”;

15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Масована повітряна атака на Україну 6 вересня: ситуація в регіонах

Одещина

Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомили в Одеській ОВА.

На жаль, одна людина загинула. Це співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Масована нічна атака ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136 була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав’я.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України і в Одеській ОВА.

Більшість дронів було збито силами протиповітряної оборони. Однак, сталися і влучання. В двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств.

В Одеській ОВА уточнили, що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об’єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано.

Київщина

Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована, – зазначили в КМВА

Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.

У Київській області сталося падіння уламків – рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. 6 вересня ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства.

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