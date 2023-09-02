Росія вдарила з авіації по селу на Херсонщині. Є загиблий та постраждалі

Вдень 2 вересня російські окупаційні війська вдарили з авіації по селу на Херсонщині у Бериславському районі.

Внаслідок дій окупантів один чоловік загинув, ще двоє людей поранені.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА та прокуратуру Херсонської області..

2 вересня близько 12:07 російські військові обстріляли один з населених пунктів Тягинської громади. Попередньо, обстріл здійснено керованими авіабомбами, повідомили у прокуратурі.

В обласній адміністрації уточнили, що удар був нанесений по Одрадокам’янці.

Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям, йдеться у повідомленні ОВА.

Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за її життя.

Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення.

Крім того, через ворожий удар пошкоджено низку будинків у селі, а також господарські споруди і лінію електропередачі.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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