За добу окупанти обстріляли 4 райони Харківщини – 1 людина загинула, 1 зазнала поранення

Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляли 4 райони Харківщини.

Під російський удар потрапило цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

Внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.

У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У с. Сенькове Куп’янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У с. Глушківка Куп’янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у с. Шийківка Ізюмського району.

Крім того зазначається, що піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

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