Російські війська обстріляли Куп’янськ 17 серпня у Харківській області, внаслідок чого загинув чоловік

У четвер, близько 6:50, російські окупаційні війська обстріляли Ківшарівку Куп’янського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, інформує НСН.

“Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Окупанти обстріляли Куп’янськ 17 серпня – загинув чоловік

За його словами, за минулу добу ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області, є загиблий серед мирного населення.

“Унаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок. Важке поранення отримав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці”, – написав Синєгубов.

Крім того, внаслідок удару керованими авіабомбами по Чернещині пошкоджено приватні будинки. По смт Рогань окупанти завдали удару двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовано влучення в землю, без руйнувань і постраждалих.

У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і спортивну інфраструктуру, у Покаляному – зруйновано приватний будинок, сталася пожежа, у Петропавлівці – пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа, а неподалік Великої Рогані ворожі обстріли спровокували лісову пожежу.

Ще новини України: Окупанти обстріляли Херсон і область 16 серпня – є загиблий і поранений