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Тег:
ВійнаХерсон
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Окупанти вдарили по селу на Херсонщині – загинула жінка, чоловік дістав поранення

Журналіст
Окупанти вдарили селу на Херсонщині загинула жінка, чоловік дістав поранення 1
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Російські загарбники 28 серпня вдарили по селу Садове на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, чоловік дістав поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

“Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї”, йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили селу на Херсонщині загинула жінка, чоловік дістав поранення 2

Окупанти вдарили селу на Херсонщині загинула жінка, чоловік дістав поранення

До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан – тяжкий, додав очільник ОВА.

Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, газогін.

Ситуація на Херсонщині за минулу добу

За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  “Градів”, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

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