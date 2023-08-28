Окупанти вдарили по селу на Херсонщині – загинула жінка, чоловік дістав поранення

Російські загарбники 28 серпня вдарили по селу Садове на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, чоловік дістав поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

“Близько 10:40 росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї”, йдеться в повідомленні.

До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан – тяжкий, додав очільник ОВА.

Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач, газогін.

Ситуація на Херсонщині за минулу добу

За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

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