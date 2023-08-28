Внаслідок ракетного удару на Полтавщині є загиблі і поранені – що ще відомо про нічну атаку

Російські окупаційні війська вночі 28 серпня завдали ракетного удару по промисловому об’єкту у Полтавській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає НСН.

Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех, написав він у Телеграм.

Що ще відомо про нічну атаку 28 серпня

Сили ППО вночі збили дві ракети «Калібр» та дві авіаційні ракети Х-59 — повідомили у Повітряних силах. Загалом росіяни випустили 6 ракет.

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування, повідоми Повітряні Сили ЗСУ.

Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються, прокоментував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак удар по Кривому Рогу.

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