Росія відновила наступ на одній із ділянок фронту – ЗМІ повідомили подробиці

Росія відновила наступ на одній із ділянок фронту. Генерал Сирський закликає посилити там позиції ЗСУ.

Російські окупанти намагаються наступати на місто Куп’янськ у Харківській області. А тому генерал Олександр Сирський посилити оборону на сході.

Про це пише The New York Times, передає НСН.

Видання зазначає, що окупанти намагаються просунутись в районі Куп’янська. Як йдеться у матеріалі, успіхи Росії, хоча і не значні, змусили українські війська перекинути частину сил на захист ділянок розтягнутої лінії фронту, яка простяглася на кілька сотень кілометрів, незважаючи на те, що вони потрібні в інших місцях.

Дебати щодо стратегії України вилилися в публічну площину в останні дні на тлі шквалу повідомлень у ЗМІ, в тому числі в The New York Times, в яких американські офіційні особи звинувачують Україну в повільному прогресі, що значною мірою пов’язано з її стратегією.

На думку Пентагону, Київ мав би зосередити значну кількість сил на одній ділянці фронту для спроби прориву. Натомість українське командування намагається розподілити війська і вогневі засоби таким чином, щоб, на їхню думку, вони були максимально справедливими і рівними між сходом і півднем.

Зауваження генерала Сирського стали ще одним нагадуванням про те, що, незважаючи на те, що громадськість прикута до контрнаступу на півдні, інші ділянки фронту залишаються нестабільними.

“Зараз противник проводить перегрупування своїх сил і засобів, а також перекидає новостворені бригади і дивізії з території Росії. Ключова мета Росії – підвищити рівень бойового потенціалу і відновити активні наступальні дії”, сказав генерал Сирський.

Як сказав сказав керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, Росія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку приблизно 100 тисяч військ.

Водночас він запевнив, що ЗСУ контролюють ситуацію у районі Куп’янську та Лиману.

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