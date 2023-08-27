Зеленський анонсував “потужний вересень” для України – про що йдеться

Президент Володимир Зеленський анонсував, що вересень для України буде потужним у всіх аспектах.

Як інформує НСН, про це глава держави повідомив у телеграмі.

“Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень. Безпекові гарантії для України. Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури. Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його”, зазначив президент.

Також Зеленський анонсував українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську “мʼяку силу”. Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань.

“Україну чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію”, повідомив Зеленський.

Президент України розповів про ухвалення нового санкційного рішення Сполучених Штатів проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із нашої тимчасово окупованої території. І висловив подяку за такі дії

“Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості”, додав Зеленський.

Президент наголосив:

“Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше”.

Ще новини України: Зеленський розповів, що означатиме кінець війни в Україні і який виклик чекає на українців