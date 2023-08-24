Президент України Володимир Зеленський розповів, яким він бачить кінець війни в Україні і назвав головний виклик для українців після перемоги

Володимир Зеленський заявив, що перемога у війні настане не тоді, коли всі українські землі буде деокуповано, а коли на них повернеться справедливість. Також глава держави наголосив, що покарання країни-агресора Росії за геноцидну політику проти України означатиме кінець війни.

При цьому президент наголосив, що навіть після цього на Україну чекає складний виклик. Про це Зеленський розповів у інтерв’ю виданню NV. Інформує НСН.

За словами президента, для деяких громадян України кінець війни вже настав, але для більшості перемога – це визволення всіх територій країни від російських окупантів. Також Зеленський додав, що РФ має понести відповідальність за воєнні злочини проти України.

“У декого кінець війни вже настав. Коли бачиш, як жваво живуть сьогодні вулиці багатьох міст, включно зі столицею. А для когось перемога — це те, що не дали повністю окупувати державу. Для більшості, я впевнений, перемога — це відновлення нашої територіальної цілісності. Але насправді, мені здається, перемога — це коли буде не тільки наша земля, і не тільки повернення усіх людей, а саме повернення справедливості на цю територію. І покарання Росії за таку геноцидну політику проти України”, – сказав Зеленський.

Зеленський розповів, що означатиме кінець війни в Україні і який виклик чекає на українців

Також президент наголосив, що кожен українець відіграв свою роль у тому, щоб країна об’єдналася. Однак це було об’єднання у боротьбі з ворогом, але коли війна завершиться важливо не втратити цю цілісність і, отже, державу.

“Коли немає війни, то не втратити це єднання, не втратити цілісність, а значить, не втратити державу — це буде найбільший виклик. Ось що нам треба робити. Не втратити нашу державу після перемоги”, – пояснив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня привітав Україну та українців із 32 річчям проголошення Незалежності. Вже другий рік поспіль країна святкує свято в умовах повномасштабної війни, тому своє звернення з його нагоди він присвятив воїнам ЗСУ – тим, хто захищає, хто дає державі незалежність.

Напередодні, 23 серпня, президент привітав громадян із Днем державного прапора та відзначив подвиг українських воїнів. Зеленський наголосив, що синьо-жовтий прапор – це наш оберіг.

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