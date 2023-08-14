Усі на війні – Зеленський звернувся до українців в тилу (відео)

14 серпня Володимир Зеленський звернувся до українців в тилу. Що сказав президент народу України

Наразі Україна перебуває у стані війні, і всі хто не б’ється на передовій, мають цілком конкретно допомагати військовим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує НСН..

“Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, у Донецькій області, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України”, – йдеться у заяві.

Зеленський звернувся до українців в тилу

За словами президента, свободу й незалежність здобуває не хтось там на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги.

“Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше”, – додав президент.

Зараз – оборона. Зараз війна

Президент сказав, що увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там – у боях заради держави.

“Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз – оборона. Зараз війна”, – завершив президент.

Контрнаступ ЗСУ

Як відомо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли досягти успіху на південному сході, де деокупували низку населених пунктів.

27 липня їм вдалося звільнити від ворога Старомайорське.

Також українські воїни просувалися під Бахмутом. Там вони зайняли панівні висоти та взяли місто під вогневий контроль. Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував тих, хто незадоволений “повільним” наступом наших захисників.

Ще новини України: Зеленський назвав кількість збитих російських літаків, гелікоптерів і ударних дронів під час повномасштабної війни