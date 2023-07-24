Друга хвиля контрнаступу ЗСУ проходитиме швидше – Зеленський розповів, що цьому сприятиме

Президент Володимир Зеленський розповів, коли почнеться друга хвиля контрнаступу ЗСУ і яких змін очікувати на фронті найближчим часом

В Україні перебуває все більше західної техніки

Президент Володимир Зеленський вкотре визнав, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося. Сили оборони України обережні на фронті, але зараз близький момент, коли все зміниться.

Про це український президент заявив під час виступу на форумі про безпеку у США, передає видання Bild. Про це повідомляє НСН.

За його словами, найближчим часом розпочнеться друга хвиля контрнаступу, оскільки українські воїни вже досягли фортифікаційних споруд росіян, які перешкоджали просуванню вперед.

Повільний хід контрнаступу Зеленський пояснив затримками постачання західного озброєння. Через це окупанти змогли краще підготуватися та створити більше перешкод на шляху ЗСУ. Але найближчим часом ситуація на фронті має змінитись.

Друга хвиля контрнаступу ЗСУ проходитиме швидше

“Проте, я думаю, що сьогодні ми наближаємося до того моменту, коли відповідні заходи (просування вперед — ред.) можна буде проводити швидше, тому що ми виходимо на певні рубежі розмінування”, — заявив український президент.

Американський аналітичний центр Institute for the Study of War підкреслив, що постачання озброєння від союзників мають справді вирішальне значення для України, і це впливає на здатність підтримувати контрнаступ.

Як ми повідомляли раніше, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яка зброя потрібна Україні для ефективного знищення російських кораблів у портах

Для ефективного знищення російських берегових ракетних комплексів та кораблів, що перебувають у портах, Збройним силам України потрібна далекобійна зброя. Зокрема, йдеться про далекобійні ракетні ATACMS.

За словами представника ЗСУ, Росія продовжує виготовляти ракети для атак по Україні, а ресурсів постійно їх збивати не вистачає. Тому потрібно знищувати засоби нападу російських терористів, зокрема, в тимчасово окупованому Криму.

А для цього, як наголосив Ігнат, Україні потрібна далекобійна зброя, зокрема, ракетні системи ATACMS. Він зазначив, що комплекс ATACMS здатний знищувати, перш за все, наземні цілі.

“Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (росіян, – ред.), щоб знищувати їх ефективно”, – сказав Ігнат.

Він уточнив, Сили оборони володіють такою інформацією, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати ворожі берегові ракетні комплекси та кораблі.

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