Хто і навіщо підірвав Кримський міст – припущення ОП

У Зеленського зробили припущення, хто і навіщо підірвав Кримський міст вночі 17 липня.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що Кримський міст атакували самі росіяни, і назвав чотири цілі, які вони при цьому могли переслідувати, передає НСН.

“Виходячи з їхнього нинішнього інтелектуального рівня і невміння передбачити наслідки – цілком собі сценарій”, написав він у Telegram.

На думку Подоляка, підривом Кримського мосту росіяни могли намагатися вирішити наступні завдання:

перехопити тему тероризму;

забезпечити “живий щит” з цивільних окупантів уздовж лінії зіткнення по всій окупованій території;

агресивно впливати на соціальне середовище в самій росії;

згенерувати скандальний привід, щоб відвернути увагу від “слабкого царя” на прізвище путін.

“Так чи інакше, все це дуже практично і дуже типово для росії – примітивні технологічні завдання і примітивні технологічні рішення. І байдуже, що це сильно б’є по репутації “російської армії” і російських спецслужб”, підсумував Подоляк.

Нагадуємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, а зранку окупаційна влада заявила про «надзвичайну подію» та пошкодження дороги і перекрила міст для автомобвльного транспорту.

Пізніше Національний антитерористичний комітет росії офіційно заявив, що міст атакували два українські безпілотні дрони. Справу кваліфікували як «теракт».

Речник української розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» заявив, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту: «Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що “Кримський міст — конструкція там зайва”».

Станом на вечір 17 липня за даними російських пропагандистських ЗМІ, корок із машин, що намагаються виїхати з Криму у напрямку окупованої Херсонської області, розтягнулася на понад 5 км. Затор починається приблизно за 20 км від Чонгарського мосту. За даними Google Maps, довжина затору у понеділок вдень зросла до 25 кілометрів.

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