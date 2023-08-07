Зеленський про контрнаступ: в наших очах втома, а у росіян – страх

Український контрнаступ складний і проходить повільніше, ніж всі очікували, але російським окупантам важче, ніж Силам оборони.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю газеті La Nación, передає НСН.

«Контрнаступ складний. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення… Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні», пояснив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що контрнаступ — це наступ армії, а не відхід. І це важливий позитивний аспект, бо ініціатива в руках України.

«Дуже важко так довго боротися. Абсолютно зрозуміло. Дуже складно, коли нам не вистачає певної зброї. Усе це дуже складно. Тому що це війна. І я точно знаю, що нам важко, а росіянам важче. У наших очах втома; але в їхніх очах страх, і це дві різні речі. Нам доведеться терпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. А ми цього хочемо», сказав президент.

Він зазначив, що росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше та без зайвих жертв.

«Вони мають залишити нашу територію. Україна не збирається продовжувати війну на території російської федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися. А нам ні. Їм є куди йти, а нам — ні. Бо це наша єдина земля», додав Зеленський.

Також Зеленський заявив, якщо росія продовжить атакувати українські порти, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

Він наголосив, що росія заблокувала Чорне море, зокрема територіальні води України, «не даючи можливості пересуватися ні морському транспорту, ні кораблям із зерном».

«Тому Україна має довести, що у своїх територіальних водах Україна має право імпортувати та експортувати продукцію. Якщо буде блокада, то Україна має знайти інший спосіб припинити блокаду наших вод. Якщо рф продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей», сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна обов’язково відповість на будь-які атаки рф на цивільне населення та «зернові коридори».

«Якщо вони (росіяни – ред.) продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. Росія не здатна перемогти, а тому намагається поставити Україну в безвихідну ситуацію, застосовуючи зброю та насильство. Тому Україна обов’язково відповість на будь-який напад на наше мирне населення, на наших зернових брокерів. Ми хочемо показати, що не росіяни мають впливати на всіх», сказав він.

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