Президент Володимир Зеленський назвав кількість збитих російських літаків, гелікоптерів і ударних дронів під час повномасштабної війни.

Глава держави 6 серпня взяв участь у заходах із нагоди Дня Повітряних сил Збройних сил України та вручив високі державні нагороди, почесні відзнаки й бойові прапори військовим частинам.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

“Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України”, зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до військовослужбовців ПС ЗСУ.

За словами президента, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тисячі літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тисячі ударних дронів противника.

“Я дякую всім вам, українські воїни, за кожну збиту російську ракету та кожен знищений дрон ворога”, сказав Зеленський.

Окремо президент відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет “Кинджал”, якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

“Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні “Кинджали” Москві не допоможуть”, наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна щоденно працює над тим, щоб створити надійний повітряний щит для нашої країни, який зможе стати основою повітряного щита для всієї Європи.

“І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть іще більше сили нашому захисту. Українські Повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть іще потужнішими”, додав він.

Водночас Зеленський акцентував, що будь-яка техніка чогось варта лише в руках відважних, гідних і професійних воїнів, якими є військовослужбовці Повітряних сил.

За словами Володимира Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

Володимир Зеленський також висловив подяку всім у світі, хто допомагає захищати українське небо й життя людей.

“Коли ми вітаємо з професійним днем Повітряні сили, ми дякуємо за тисячі врятованих життів у містах, селах, у всіх куточках незалежної України. Україна може битися й жити, бо є наші воїни, які очищують наше небо від російського зла. І настане час, коли в українському небі не знайдеться місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів”, сказав президент.

Нагадуємо, у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних сил Збройних сил України.

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