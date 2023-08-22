День Незалежності України масштабно відсвяткують у Польщі: список заходів у 5 містах

День Незалежності України другий рік поспіль відзначатиметься в умовах повномасштабної війни. Через загрозу ворожих атак у нашій країні пишних святкувань не буде. А от Польща себе не обмежуватиме і планує низку заходів у різних містах.

Про те, які саме заходи і де, проходитимуть, пише ukrayina.pl, передає НСН.

Нижче повний список святкових подій у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані і Щецині

День незалежності України у Варшаві

24 серпня у Варшаві запланована ціла низка святкових подій:

Урочистий захід на Замковій площі. 24 серпня о 18:30 у Варшаві на Плаці Замковим відбудеться святковий концерт з нагоди 32 річниці Дня Незалежності України. На сцені виступлять фіналісти Євробачення український гурт “Go_A” та польсько-український колектив “ZAZULA”. Організаторами дійства стали представники ініціативи “”Euromaidan-Warszawa” та організація “Stand with Ukraine foundation”. В рамках урочистостей, вперше полякам, які активно підтримують Україну, будуть вручені нагороди „Stand With Ukraine Awards”. Також у ході події вшанують пам’ять загиблих героїв.

Концерт на Урсинові. На сцені виступатимуть український гурт “Luiku” та польсько-український колектив “Enej”. Організатори повідомляють, що на місці працюватиме фудкорт. Концерт відбудеться 24 серпня о 18:30 за адресою: al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów).

Благодійний концерт “Світле майбутнє”. У заході візьмуть участь українські діти з різних куточків України та Польщі, а також польсько-український квінтет “Світло”. Зібрані кошти від продажу квитків, підуть на стипендії для 85 дітей із окупованих та прифронтових районів, які навчаються в Українській школі у місті Марки неподалік Варшави. Захід відбудеться 25 серпня о 15:00 у готелі “Marriott”.

Краків

Флешмоб до Дня прапора. 23 серпня Генеральне консульство України у Кракові проведе розгорнення 70-метрового синьо-жовтого стяга. Захід запланований на 10:00 у сквері Вільної України (Skwer Wolnej Ukrainy). Організатори закликають приходити у вишиванках або з українською символікою.

Марш Незалежності. 24 серпня українців закликають вийти на центральні вулиці Кракова та пройти великим маршем Незалежності. Початок заходу запланований на 18:00 у сквері Вільної України (Skwer Wolnej Ukrainy).

Святковий марафон до Дня Незалежності. Жителів міста закликають долучитися до мінімарафону загальною протяжністю 3.2 км. Число символічне – означає 32-річчя Незалежності України. Із собою організатори радять взяти українську символіку. Для участі треба заповнити форму реєстрації. Забіг запланований на 24 серпня о 8:30. Місце проведення – Планти.

Святковий вечір “Статус UKR”. Програма складається з виступу молодих музикантів, що виконають кавер-версії відомих українських та польських пісень. Також відбудеться показ фільму “Ukraїner. The Movie” режисера Миколи Носка. Вартість входу – донат. Зібрані кошти підуть на підтримку проєкту “Зупинимо кров” для закупівлі кровоспинних засобів для ЗСУ. Захід запланований на 24 серпня о 18:30 і 21:00 годині. Адреса – MOCAK, Lipowa 4.

Вроцлав

Показ документального фільму “Вусатий Франк”. Фільм “Вусатий фанк” режисера Олександра Ковша присвячений історії української музики 60-70-х років минулого століття. Стрічку покажуть українською мовою з польськими субтитрами. Захід відбудеться 23 серпня о 18:00 у Centrum Historii Zajezdnia.

Захід від Генерального консульства у Вроцлаві. 24 серпня о 10:30 у греко-католицькому соборі на площі Нанкера (plac Nankiera) відбудеться літургія за участі Консула. Далі о 12:00 на центральній площі пройде офіційно-урочиста частина за участі представників міста.

Вистава “Запорожець за Дунаєм” Семена Гулака-Артемовського (1813-1873) від Оперного театру. 24 серпня просто неба відбудеться показ опери “Запорожець за Дунаєм” Семена Гулака-Артемовського (1813-1873). У виставі візьмуть участь також артисти з України та діти, які проживають Нижній Сілезії. Початок запланований на 20;45 у Вроцлавській опері.

Skovoroda Fest 2023. Це мультикультурний фестиваль, який організовує “Fundcja Ukraina”. У програмі заходу – майстер-класи, конкурси, кінопокази та гала-концерт. Цьогоріч святкування відбудеться 26 серпня на площі Свободи (plac Wolności, Wrocław). Початок о 12:00.

Познань

Концерт до Дня Незалежності. Захід відбудеться в рамках Тижня українського мистецтва. У програмі – виступи польських та українських музикантів. Вхід лише за безкоштовними запрошеннями. Їх можна отримати в касах Центру культури “Замок” (CK Zamek) з 10:00 до 21:00.

Концерт хору “Ми з України”. 24 серпня містяни можуть насолодитися концертом народного хору “Ми з України”. Захід проходитиме у закладі Barak Kultury за адресою ал. Марчіновського, 21 (aleje Marcinkowskiego 21). Початок о 19:00.

Український пікнік. Громадська організація “Логос” організовує пікнік, який відбудеться 24 серпня о 17:00 у парку Stare Koryto Warty. В програмі заходу – жива музика, фудкорти з українськими стравами та майстер-класи для дітей та дорослих.

Щецин

Благодійний ярмарок. До Дня Незалежності України о 18:00 на площі Солідарності (plac Solidarności) у Щецині відбудеться благодійний ярмарок. Зібрані кошти передадуть для 115-ї окремої механізованої бригади.

Благодійний марш. Ввечері за тою ж адресою на містян чекає марш та святковий концерт. О 18:30 розпочнеться відкриття культурної програми за участі українських артистів. Марш розпочнеться о 19:10 та вирушить за маршрутом: plac Solidarności – ul.Małopolska – ul. Jarowita – ul. Szczerbcowa – ul. Wały Chrobrego.

Ланцюг Єдності у Польщі

У День Незалежності, 24 серпня, українців запрошують доєднатися до “ланцюга єдності”. Головна мета проєкту — привернути увагу світу до України та подякувати за допомогу.

Для того аби долучитися до акції, треба:

перейти на сайт Free World Gathering;

знайти своє місто на карті та позначити місце, де ви плануєте стояти;

інші учасники акції зможуть побачити позначку та стати поряд;

або можете знайди позначки тих, хто вже відмітився і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг;

поділитися посиланням на сайт і додати у свій допис хештег #thefreeworldgathering, щоб якомога більше людей дізналось про акцію;

24 серпня о 19 годині за місцевим часом прийти на вибране місце та взятись за руки з тими, хто поруч.

Можна взяти із собою прапори України та тематичні плакати. Також у рамках акції буде висловлено подяку державам, які підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення.

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