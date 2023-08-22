Які обмеження будуть діяти на День Незалежності-2023. Чи зміниться час комендантської години

День Незалежності-2023, як і минулорічне свято, знову проходитиме з обмеженнями через повномасштабну війну, розв’язану росією.

Масштабних масових заходів не планується, а комендантську годину у регіонах залишать без змін.

Про те, які обмеження будуть по різних областях на День Незалежності пише РБК-Україна, передає НСН.

Київ та область

Українська столиця не планує масових заходів до Дня Незалежності. Мер міста Віталій Кличко видав окреме доручення щодо недопущення погодження проведення недержавних масових заходів 23-24 серпня.

“До керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся з проханням вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні”, написав Кличко у Telegram.

Усіх киян та гостей столиці він закликав в ці дні бути максимально уважними та обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

При цьому, як пояснили в КМВА, хоч великі масові заходи не будуть проводитися, але в столиці відбудеться кілька десятків різнопланових заходів виключно локального масштабу.

Зокрема, від урочистих (як-от підняття прапора), державних до місцевих, локальних, по районах столиці.

“Недержавні масові заходи як були під забороною, так і залишаються, який би характер вони не мали – релігійний, культурно-просвітницький, фізкультурно-спортивний чи видовищний. Невеликі, місцеві заходи будуть можливі лише після погодження із владою міста”, заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Що стосується комендантської години в Києві та області, то вона в ці святкові дні не відрізнятиметься від звичайних буднів.

Рух транспорту

Варто зауважити, що з понеділка, з 21 серпня і до 28 серпня вулиця Хрещатик буде перекрита.

Через що громадський транспорт працюватиме зі змінами в русі, зокрема рух автобусних маршрутів на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської буде організовано:

автобуси маршруту № 62 – від Ботанічного саду до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотному напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 – від залізничного вокзалу “Центральний” до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський проїзд (у зворотному напрямку вул. Велика Житомирська) – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом.

Харківська область

Для Харкова та області цьогоріч 23 та 24 серпня тривалість комендантської години не зміниться. Вона, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00.

Однак очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що в останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області.

“Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними!”, написав Синєгубов.

Тож жителів Харкова та області місцева влада закликала не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, в також уникати скупчень людей.

Полтавська область

У Полтавській області з 21 серпня заборонені масові заходи. Як заявив голова ОВА Дмитро Лунін, таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв’язку з можливим посиленням ворожих обстрілів.

При цьому дата скасування такого обмеження буде узгоджена на наступному засіданні.

“Вчергове наголошую – ніколи не нехтуйте своєю безпекою. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в найближче укриття!”, закликав Лунін.

Щодо змін у тривалості комендантської години у Полтаві та області на час святкових днів влада не повідомляла.

Запорізька область

Як зазначили у Запорізькій ОВА, в умовах активних бойових дій на території області всі заходи мають відбуватися з дотриманням безпекових норм і максимально проходити в онлайн форматі.

Керівник області Юрій Малашко заявив, що масштабні заходи та масові святкування необхідно відкласти до перемоги. Тож він закликав жителів регіону пам’ятати про безпеку.

“Знаючи про підступність ворога, прошу бути обережними та обачними: не організовуйте скупчення людей, а у разі сповіщення про небезпеку – негайно прямуйте до найближчого укриття”, додав Малашко.

При цьому повідомлень щодо змін тривалості комендантської години в регіоні він не надавав.

Херсонська область

У Херсоні та області на День Незалежності також не будуть проводитись масові культурні заходи, про що нещодавно заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

“Ми не будемо збирати ніде людей. Це дуже небезпечно. Щодо заходів безпеки, тут (у Херсоні, – ред.) не так багато людей, і поки немає ніяких рішень щодо обмеження їх пересування”, сказав Толоконніков.

Зазначимо, раніше в місцевій ОВА попереджали, що окупанти посилюють блокпости на окупованих територіях Херсонської області, оскільки переймаються через так звані “провокації” з боку українського партизанського руху, які можуть статися на День Незалежності.

Повідомлень щодо змін у тривалості комендантської години не було.

Чернігівська область

Як розповів “Суспільному” радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, у Чернігові та області масові заходи у День Державного прапора України та День Незалежності не проводитимуть.

Він пояснив, що це пов’язано з можливою небезпекою ракетних ударів по території України.

“Щодо проведення заходів 23 та 24 серпня, ніякі організації не зверталися, але якщо і звернуться – будемо відмовляти, бо є небезпека ракетних ударів по території України”, сказав Подорван.

Щобільше міська влада Чернігова пропонує заборонити всі публічні цивільні заходи пов‘язані з ЗСУ. З такою ініціативою виступив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако під час загальноміської наради.

Згодом очільник ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що в області заборонено проводити масові заходи 23-25 серпня. Рішення ухвалено на рівні Ради оборони області.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано обмежити проведення масових заходів на території громад з 26 серпня по 1 вересня включно.

“За інформацією військового командування у ці дні підвищена небезпека ракетних ударів”, пише Чаус.

У Чернігівській області повідомлень щодо змін у тривалості комендантської години також не надходило.

Дніпропетровщина

Кривий Ріг

Як заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у Кривому Розі, а також у районі заборонено 23 та 24 серпня проведення будь-яких масових заходів.

Таке рішення було ухвалено військовим керівництвом. Тривалість комендантської години незмінна.

Житомир

Житомирська міська рада планує скасувати деякі заплановані раніше заходи на День Незалежності України, заявив міський голова Сергій Сухомлин.

Він пояснив, що це стосуватиметься переважно заходів із масовою участю дітей. Комендантська година діятиме традиційно.

Кіровоградська область

Очільник ОВА Андрій Райкович повідомив, що ухвалено рішення заборонити проведення в області мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів 23 і 24 серпня.

“Прошу усіх вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. З особливою відповідальністю стежити за дітьми. Не обійти увагою одиноких, а також людей з інвалідністю”, написав він.

При цьому щодо змін у тривалості комендантської години в регіоні повідомлень немає.

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