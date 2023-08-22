Цього року День Прапора й День Незалежності України через війну й загрози ракетних ударів пройдуть без публічних святкувань, аби уникнути масових зібрань. Українців закликають не нехтувати тривогами 23-24 серпня

Про це повідомляє НСН.

“Оскільки, з міркувань безпеки, місто (Київ) не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня. До керівників головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся (з закликом) вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні. Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги”, – сказав Віталій Кличко.

День Прапора й День Незалежності – українців закликають не нехтувати тривогами 23-24 серпня

“Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня через те, що у нас День Незалежності, а росіяни завжди підступні . Ми скасували всі офіційні заходи офлайн, будемо святкувати онлайн”, – закликав керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вілкул також наголосив, що на 23 та 24 серпня у Кривому Розі та Криворізькому районі заборонено проведення будь-яких масових заходів згідно рішення військового керівництва.

Раніше повідомлялося, що в Києві влада не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності України, проте на Хрещатику буде виставка підбитої російської військової техніки, як було й минулого року.

19 серпня, в день релігійного свята християн, російські війська вдарили ракетою по драмтеатру в центрі Чернігова, цілячись у розробників, виробників і фахівців із дронів, які зібралися там на зустріч. Внаслідок цього 7 осіб загинули і близько 180 постраждали, серед загиблих і постраждалих були діти, які гуляли на центральній площі.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

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