Кияни та ВПО отримають фінансову допомогу до Дня Незалежності – який розмір виплат

До Дня Незалежності України київська влада виплатить фінансову допомогу містянам. Кошти отримають і внутрішні переселенці, які наразі проживають у столиці.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко, передає НСН.

До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою “Турбота. Назустріч киянам” загалом 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. У тому числі – внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці, повідомив Кличко.

Який розмір виплат

Всього допомогу отримають 280 тисяч мешканців Києва. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень.

Хто отримає гроші

Зокрема, матеріальну допомогу отримають:

люди з інвалідністю I, II та III груп

особи, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями

діти-сироти

Праведники Бабиного Яру

репресовані особи, яких у подальшому реабілітували

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року

батьки та матері загиблих в мирний час військовослужбовців строкової служби

непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що міською цільовою програмою “Турбота. Назустріч киянам” на поточний рік передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Також повідомлялося, що за ініціативою мера Києва Віталія Кличка видатки бюджету Києва на підтримку підрозділів ЗСУ цього року збільшено до 5 млрд гривень.

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