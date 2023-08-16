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Діти ВПО та військових можуть безкоштовно полікувати зуби – перелік міст та клінік

Журналіст
Діти ВПО та військових можуть безкоштовно полікувати зуби – перелік міст та клінік
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Діти ВПО та військовослужбовців можуть безкоштовно полікувати зуби. Як і в яких містах працює благодійна програма.

Програма “Збережи усмішку дитині” наразі працює у 35 містах України, отримати послугу можна більше ніж у 90 клініках, передає НСН.

Дітям віком до 12 років включно, які є дітьми вимушених переселенців або військовослужбовців, проводять профілактику та безоплатно лікують карієс.

Наразі програма працює у наступних містах:

  • Вінниця
  • Дніпро
  • Дрогобич
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Золочів
  • Івано-Франківськ
  • Ірпінь
  • Кам’янець-Подільський
  • Київ
  • Коломия
  • Кременчук
  • Кропивницький
  • Крюківщина (Київська обл.)
  • Лисець (Івано-Франківська обл.)
  • Львів
  • Миколаїв
  • Моршин
  • Мукачево
  • Ніжин
  • Одеса
  • Рожнятів (Івано-Франківська обл.)
  • Ромни
  • Самбір
  • Сарни
  • Стрий
  • Суми
  • Тернопіль
  • Трускавець
  • Ужгород
  • Харків
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернігів

Як скористатися послугою

Щоб скористатися  послугою, треба зайти на інтернет-сторінку проекту за цим посиланням https://kids-smile.org.ua і знайти найближчий до вас стоматологічний кабінет. Після цього потрібно узгодити з клінікою дату і час прийому.

Під час візиту до клініки лікар проводить діагностику ротової порожнини дитини. При виявленні зубчиків, ушкоджених карієсом, – проводить безоплатне лікування та профілактику появи нових уражень.

Кількість клінік-партнерів і перелік міст весь час збільшується, тому слідкуйте за змінами на сайті і обирайте найзручнішу для вас локацію.

Щоб отримати безкоштовну допомогу, необхідно мати: довідку ВПО, військовий квиток або інший документ, який підтверджує участь батька/матері у військових/бойових діях, копію свідоцтва про народження дитини, документ, що підтверджує особу батька/матері/опікуна дитини.

лікують карієс дітям

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