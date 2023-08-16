Діти ВПО та військових можуть безкоштовно полікувати зуби – перелік міст та клінік

Діти ВПО та військовослужбовців можуть безкоштовно полікувати зуби. Як і в яких містах працює благодійна програма.
Програма “Збережи усмішку дитині” наразі працює у 35 містах України, отримати послугу можна більше ніж у 90 клініках, передає НСН.
Дітям віком до 12 років включно, які є дітьми вимушених переселенців або військовослужбовців, проводять профілактику та безоплатно лікують карієс.
Наразі програма працює у наступних містах:
- Вінниця
- Дніпро
- Дрогобич
- Житомир
- Запоріжжя
- Золочів
- Івано-Франківськ
- Ірпінь
- Кам’янець-Подільський
- Київ
- Коломия
- Кременчук
- Кропивницький
- Крюківщина (Київська обл.)
- Лисець (Івано-Франківська обл.)
- Львів
- Миколаїв
- Моршин
- Мукачево
- Ніжин
- Одеса
- Рожнятів (Івано-Франківська обл.)
- Ромни
- Самбір
- Сарни
- Стрий
- Суми
- Тернопіль
- Трускавець
- Ужгород
- Харків
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернігів
Як скористатися послугою
Щоб скористатися послугою, треба зайти на інтернет-сторінку проекту за цим посиланням https://kids-smile.org.ua і знайти найближчий до вас стоматологічний кабінет. Після цього потрібно узгодити з клінікою дату і час прийому.
Під час візиту до клініки лікар проводить діагностику ротової порожнини дитини. При виявленні зубчиків, ушкоджених карієсом, – проводить безоплатне лікування та профілактику появи нових уражень.
Кількість клінік-партнерів і перелік міст весь час збільшується, тому слідкуйте за змінами на сайті і обирайте найзручнішу для вас локацію.
Щоб отримати безкоштовну допомогу, необхідно мати: довідку ВПО, військовий квиток або інший документ, який підтверджує участь батька/матері у військових/бойових діях, копію свідоцтва про народження дитини, документ, що підтверджує особу батька/матері/опікуна дитини.
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