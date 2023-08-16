Діти ВПО та військових можуть безкоштовно полікувати зуби – перелік міст та клінік

Діти ВПО та військовослужбовців можуть безкоштовно полікувати зуби. Як і в яких містах працює благодійна програма.

Програма “Збережи усмішку дитині” наразі працює у 35 містах України, отримати послугу можна більше ніж у 90 клініках, передає НСН.

Дітям віком до 12 років включно, які є дітьми вимушених переселенців або військовослужбовців, проводять профілактику та безоплатно лікують карієс.

Наразі програма працює у наступних містах:

Вінниця

Дніпро

Дрогобич

Житомир

Запоріжжя

Золочів

Івано-Франківськ

Ірпінь

Кам’янець-Подільський

Київ

Коломия

Кременчук

Кропивницький

Крюківщина (Київська обл.)

Лисець (Івано-Франківська обл.)

Львів

Миколаїв

Моршин

Мукачево

Ніжин

Одеса

Рожнятів (Івано-Франківська обл.)

Ромни

Самбір

Сарни

Стрий

Суми

Тернопіль

Трускавець

Ужгород

Харків

Хмельницький

Черкаси

Чернівці

Чернігів

Як скористатися послугою

Щоб скористатися послугою, треба зайти на інтернет-сторінку проекту за цим посиланням https://kids-smile.org.ua і знайти найближчий до вас стоматологічний кабінет. Після цього потрібно узгодити з клінікою дату і час прийому.

Під час візиту до клініки лікар проводить діагностику ротової порожнини дитини. При виявленні зубчиків, ушкоджених карієсом, – проводить безоплатне лікування та профілактику появи нових уражень.

Кількість клінік-партнерів і перелік міст весь час збільшується, тому слідкуйте за змінами на сайті і обирайте найзручнішу для вас локацію.

Щоб отримати безкоштовну допомогу, необхідно мати: довідку ВПО, військовий квиток або інший документ, який підтверджує участь батька/матері у військових/бойових діях, копію свідоцтва про народження дитини, документ, що підтверджує особу батька/матері/опікуна дитини.

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