Нові надбавки для пенсіонерів – як збільшити суму своїх виплат

У Пенсійному фонді оголосили про нові надбавки для пенсіонерів. Українці зможуть значно збільшити розмір своєї пенсії коштом різних доплат, наприклад за вік, стаж чи інших

Як збільшити суму своїх виплат, розповідає НСН з посиланням на ПФУ

Нові надбавки для пенсіонерів

Деякі українські пенсіонери зможуть збільшити суму своїх виплат на 209 гривень. Як це працює розповіла експертка – Лариса Дика. Ця надбавка призначається пенсіонерам, які перевищили кількість мінімально можливого страхового стажу і працювали понаднормово.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більш як на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 2 093 гривні. Отже, максимальний розмір доплати – 20,93 гривні. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 гривні.

Лариса також зазначила, що перерахунок пенсії для пенсіонерів, що продовжують працювати відбувається кожні два роки. А збільшення інших виплат, які пов’язані саме з прожитковим мінімумом, відбуваються автоматично, незважаючи на будь-які інші обставини.

Які надбавки отримують пенсіонери в Україні

Доплата, яку можуть отримувати абсолютно усі пенсіонери – вікова. Вона становить:

300 гривень – від 70 до 74 років;

496 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – від 80 років.

Ця надбавка нараховується автоматично, у місяць, коли пенсіонер досяг певної вікової позначки.

Також держава запровадила спеціальну доплату 800 гривень, яка буде доступна таким категоріям пенсіонерів:

особам від 80 років;

громадянам, що проживають самостійно;

людям, що потребують спеціального догляду.

Аби отримати цю надбавку, необхідно звернутися у ПФУ, щоб засвідчити вказані пільгові обставини.

Завдяки цим надбавкам, український пенсіонер зможе значно збільшити суму своїх виплат. Не дивлячись на те, що після індексації у березні уряд заявив, що більше перегляду пенсій у 2023 році не буде, їх поступове підвищення усе ж відбувається.

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