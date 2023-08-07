В Україні перевірять пенсіонерів – кого можуть позбавити виплат

В Україні перевірять пенсіонерів. Відомо, що верифікація пенсійних та інших соціальних виплат триває постійно. За що можуть позбавити виплат

Верифікація пенсій в Україні зачепить менше 1% одержувачів виплат. Тобто більшість пенсіонерів перевірки не стосуватимуться.Але це є частиною важливої роботи з пошуку порушників, бо останніми роками в уряду “виникають певні питання”.

Про це розповів перший заступник голови Комітету із соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі “Громадського”, повідомляє НСН.

В Україні перевірять пенсіонерів

Він пояснив, що верифікація пенсійних та інших соціальних виплат триває постійно.

“Коли Пенсійний фонд України чи Міністерство соціального захисту чи Міністерство фінансів отримують інформацію про сумнівність виплати, проводиться верифікація. Насправді соціальні виплати – це найбільша стаття бюджету. В останні роки у нас виникають певні питання. Тому уряд вирішив провести верифікацію”, – зазначив Цимбалюк.

Він наголосив, що робота ведеться системно. Верифікація пенсійних виплат стосуватиметься таких випадків:

тих пенсіонерів, щодо яких стало відомо, що були допущені помилки при оформленні виплат, наприклад, друкарські помилки у прізвищі, імені, по батькові.

якщо пенсіонер більше 6 місяців не знімає кошти з картки, на яку приходить пенсія. “У цьому випадку перевірка проходить для того, щоб зрозуміти, чи все гаразд із таким пенсіонером”, – пояснив посадовець.

якщо є інформація, що пенсіонер тривалий час перебуває за кордоном. “Особливо це стосується тих країн, де немає угод щодо пенсійного забезпечення між Україною та державою. У багатьох країнах Європи такі угоди є”, – уточнив Цимбалюк.

“Це ті випадки, які дозволяють перевіряти. Але це не означає, що хтось хоче скасувати або забрати пенсію. Підстав переживати немає. Перевірятимуть тих, до кого виникають питання. Це буде невелика кількість пенсіонерів, щодо яких є застереження або інформація про можливі порушення”, – розповів посадовець.

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