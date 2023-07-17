Деякі літні українці мають право оформити соціальну допомогу у розмірі 837 гривень. Це передбачено українським законодавством

Хто з пенсіонерів може оформити допомогу у розмірі 837 гривень розповідає НСН з посиланням на ukrainianinpoland.pl

Відповідно до Закону України №646-IX від 02.06.2020 Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 02.04.2005 на соціальну допомогу мають право одинокі пенсіонери, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду.

Це означає, що особи, які не мають працездатних родичів, досягли віку 80 років або потребують постійного стороннього догляду можуть подати документи на оформлення цієї допомоги.

Важливо, щоб пенсіонер, який розраховує на допомогу, отримував пенсію в Україні. Справа в тому, що отримання пенсії є обов’язковою вимогою для всіх, хто подає документи на цю державну виплату. Розмір цієї допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень. Але з настанням кожного нового року сума змінюється.

Хто з пенсіонерів може отримати соціальну допомогу у розмірі 837 гривень

Для того, щоб подати заявку на отримання допомоги, потрібно зібрати пакет таких документів:

Заява.

Висновок ЛКК (лікарсько-консультативна комісія).

Паспорт.

Ідентифікаційний номер.

Витяг з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку за доглядом до пенсії.

Висновок врачебно-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Це найголовніший документ у цій справі.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Якщо вам потрібна консультація з цього приводу, ви можете подзвонити за номером 0442898789. Це номер Національної соціальної сервісної служби України.

Увага! Ця допомога не призначається пенсіонерам, які отримують надбавку за доглядом, або якщо інші особи отримують компенсаційні виплати за доглядом за цією людиною, а також особам з інвалідністю, які отримують соціальні виплати після травми на виробництві.

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