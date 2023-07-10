Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 54 000 гривень – хто має право на виплати

Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу 54 000 гривень від Фонду РСРМ. Хто може розраховувати на виплати

Про те, хто має право на такі виплати, і як отримати таку суму, розповіло видання Ukrainian in Poland, інформує НСН.

З початку війни в Україні Польща прийняла мільйони українських біженців. Тривалий час вона залишалася країною, яка дала притулок у себе найбільшій кількості наших співгромадян. Тепер естафету першості в неї перейняла Німеччина. Однак Польща, як і раніше, залишається країною, яка перша простягла руку допомоги українцям, що хлинули до Євросоюзу у перші дні війни в Україні.

Фонд РСРМ, який було засновано у 2006 року Войцехом Вільком, допоміг уже тисячам українських біженців і зараз продовжує свою благодійну діяльність. Розраховувати на допомогу цього фонду можуть українські біженці незалежно від того, в якому регіоні Польщі вони проживають.

Виплати з цього фонду можуть отримати як ті українські біженці, які прибули до Польщі ще минулого року, так і ті, хто приїхав уже 2023 року. Проте умови та сума виплат будуть різними.

Для українців, які прибули до Польщі після 15 лютого 2023 року, розмір виплат із фонду буде таким: 710 злотих (6390 грн) на одну особу із сім’ї та по 610 злотих (5490 грн) на кожного члена сім’ї. Але при цьому є умова: виплати надаються максимум на чотирьох членів сім’ї. Такі суми переказуватимуть сім’ям три місяці поспіль.

А ось для українців, які опинились у Польщі до 15 лютого 2023 року, передбачена виплата у розмірі 1000 злотих на одну особу. Таку суму перераховуватимуть 6 місяців поспіль. Тобто за півроку людина отримає 6000 злотих або 54 тисячі гривень.

Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 54 000 гривень

Як отримати допомогу від організації РСРМ

Ця допомога розрахована як на українські сім’ї, так і на окремих громадян України, які прибули до Польщі самі.

Для того, щоб на неї претендувати, українським біженцям потрібно спочатку заповнити анкету, яку можна знайти за такою адресою: https://forms.gle/iqjZD67PFcNmkxG39

Для надання допомоги відбирають не всіх, а лише сім’ї або окремих людей, які відповідають таким критеріям відбору:

сім’я ще не отримала жодної фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій;

сім’я або людина прибула в Польщу після 15 лютого 2023 року і має номер Pesel, отриманий після цієї дати;

в сім’ї є вразливі категорії населення (люди старше 60 років, люди з інвалідністю, самотні батьки/опікуни сім’ї, вагітні або годуючі матері, особи, які потребують негайного медичного втручання або постійного лікування).

Крім того. на допомогу можуть розраховувати і ті громадяни, які прибули раніше – після 24 лютого 2022 року.

Для цього претенденти на допомогу мають відповідати одному з таких критеріїв:

сім’я не отримує фінансової допомоги від інших благодійних організацій і не отримувала 6-місячної фінансової допомоги від РСРМ;

сім’я не отримує щомісячної соціальної допомоги від Польщі (за винятком програми 500+ або іншої допомоги розміром до 200 злотих);

у сім’ї є люди, що належать до вразливих категорій населення, або люди, які мають хронічні захворювання і потребують постійного лікування.

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