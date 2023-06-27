Українці у Польщі можуть отримати допомогу від благодійної організації Caritas Polska – подробиці

Українці у Польщі, можуть отримати різні види допомоги від благодійної організації Caritas Polska. Хто і як може її отримати

Ця організація надає фінансову підтримку найбільш незахищеним верствам населення, а також інші види допомоги тим, хто її потребує

Про те, хто та які види допомоги можна отримати від польського Карітасу, розповідає НСН з посиланням на nv.ua.

Отже, у Польщі працює 32 центри Карітасу. За час, що минув з початку повномасштабної війни в Україні, допомогу від Caritas Polska в тому чи іншому вигляді отримали вже близько 2 мільйонів наших співвітчизників. При цьому сума допомоги склала 597 млн злотих або 126 млн євро.

При цьому Карітас не припиняє допомагати українським біженцям. Організація, як і раніше, приймає заявки від громадян, які вкрай потребують фінансової підтримки. Причому, незважаючи на те, що це католицька благодійна організація, допомогу надають не тільки католикам, а однаково всім, хто її гостро потребує.

Українці у Польщі можуть отримати допомогу від благодійної організації Caritas Polska

Хто може розраховувати на фінансову допомогу від Карітасу

Насамперед грошову допомогу нададуть найбільш уразливим групам населення:

особам, які мають інвалідність;

літнім людям (жінкам 60+ та чоловікам 65+);

важкохворим людям;

одиноким матерям, які виховують дітей до 7 років;

багатодітним сім’ям;

вагітним жінкам;

особам, які нещодавно приїхали в Польщу і не отримали жодної допомоги від Caritas.

При цьому Карітас також надає й інші види допомоги, на яку можуть розраховувати не лише ті, хто матеріально не захищений, а й люди, які потребують іншої підтримки.

Зокрема, Caritas Polska може надати таку допомогу:

грошову та речову допомогу;

організацію гарячого харчування;

психологічну допомогу та консультації;

допомогу в організації повсякденних справ;

контакти з органами управління;

допомогу в оренді житла;

підготовку листів та заяв;

переклади з польської мови;

організацію дитячої кімнати;

організацію та проведення майстер-класів.

Як отримати допомогу від Caritas Polska

Потрібно зареєструватися у філії цієї організації, що знаходиться у місті, де ви зупинилися. Процедура реєстрації не складна. До того ж, співробітники філії допоможуть із реєстрацією та роз’яснять, якщо що буде не зрозуміло.

Фінансову допомогу надають не всім, а лише тим, хто найбільше потребує. Однак, на інші види допомоги може розраховувати майже кожен, хто попросить.

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