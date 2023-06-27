Українці у Польщі можуть отримати допомогу від благодійної організації Caritas Polska – подробиці

Українці у Польщі, можуть отримати різні види допомоги від благодійної організації Caritas Polska. Хто і як може її отримати
Ця організація надає фінансову підтримку найбільш незахищеним верствам населення, а також інші види допомоги тим, хто її потребує
Про те, хто та які види допомоги можна отримати від польського Карітасу, розповідає НСН з посиланням на nv.ua.
Отже, у Польщі працює 32 центри Карітасу. За час, що минув з початку повномасштабної війни в Україні, допомогу від Caritas Polska в тому чи іншому вигляді отримали вже близько 2 мільйонів наших співвітчизників. При цьому сума допомоги склала 597 млн злотих або 126 млн євро.
При цьому Карітас не припиняє допомагати українським біженцям. Організація, як і раніше, приймає заявки від громадян, які вкрай потребують фінансової підтримки. Причому, незважаючи на те, що це католицька благодійна організація, допомогу надають не тільки католикам, а однаково всім, хто її гостро потребує.
Українці у Польщі можуть отримати допомогу від благодійної організації Caritas Polska
Хто може розраховувати на фінансову допомогу від Карітасу
Насамперед грошову допомогу нададуть найбільш уразливим групам населення:
- особам, які мають інвалідність;
- літнім людям (жінкам 60+ та чоловікам 65+);
- важкохворим людям;
- одиноким матерям, які виховують дітей до 7 років;
- багатодітним сім’ям;
- вагітним жінкам;
- особам, які нещодавно приїхали в Польщу і не отримали жодної допомоги від Caritas.
При цьому Карітас також надає й інші види допомоги, на яку можуть розраховувати не лише ті, хто матеріально не захищений, а й люди, які потребують іншої підтримки.
Зокрема, Caritas Polska може надати таку допомогу:
- грошову та речову допомогу;
- організацію гарячого харчування;
- психологічну допомогу та консультації;
- допомогу в організації повсякденних справ;
- контакти з органами управління;
- допомогу в оренді житла;
- підготовку листів та заяв;
- переклади з польської мови;
- організацію дитячої кімнати;
- організацію та проведення майстер-класів.
Як отримати допомогу від Caritas Polska
Потрібно зареєструватися у філії цієї організації, що знаходиться у місті, де ви зупинилися. Процедура реєстрації не складна. До того ж, співробітники філії допоможуть із реєстрацією та роз’яснять, якщо що буде не зрозуміло.
Фінансову допомогу надають не всім, а лише тим, хто найбільше потребує. Однак, на інші види допомоги може розраховувати майже кожен, хто попросить.
Ще новини України і світу: Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 6000 грн – як подати заявку