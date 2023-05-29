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Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 6000 грн – як подати заявку

Журналіст
Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 6000 грн – як подати заявку
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Українські біженці у Польщі можуть отримати фінансову допомогу TERA від організації Polska Akcja Humanitarnа. Сума допомоги становить до 6 тисяч гривень

Про це йдеться в матеріалі Ukrainian in Poland. Про це повідомляє НСН.

На допомогу можуть претендувати такі особи:

  • які приїхали до Польщі з 9 лютого 2022 року;
  • які не отримали фіндопомоги від інших гуманітарних організацій.

Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 6000 грн

Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу до 6000 грн

Водночас претенденти мають відповідати хоча б одному із таких зазначених критеріїв:

  • самотні жінки;
  • у вас або членів вашої родини є інвалідність;
  • ваш вік – 60+ років;
  • ви не можете працювати за станом здоров’я;
  • ви глава сім’ї з дітьми;
  • ви вагітні або годуєте дитину;
  • ви або члени родини страждаєте хронічними захворюваннями;
  • ви студент, який переїхав із України до Польщі;
  • ви неповнолітній.

Також на порталі зазначають: відповідність критеріям не гарантує 100% допомоги. Гроші отримають лише ті громадяни, хто її потребує найбільше. А хто саме отримає фіндопомогу – визначать після отримання заявок.

Подати заявку на отримання коштів від Polska Akcja Humanitarnа можна, зателефонувавши за номером: 800 105 555. Інший варіант – надіслати електронний лист на адресу feedback.pl@pah.org.pl.

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