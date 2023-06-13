Чи отримають мешканці підтоплених територій статус ВПО і грошову допомогу – Верещук

У Мінреінтеграції розповіли, чи отримають мешканці підтоплених внаслідок руйнування Каховської ГЕС територій статус ВПО та на яку допомогу від держави можна розраховувати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам якнайшвидше опрацювати питання надання грошової допомоги мешканцям підтоплених внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС населених пунктів.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє НСН з посиланням на Укрінформ.

«Вони (мешканці підтоплених територій, які евакуювалися-ред.) будуть підпадати під ВПО. Про це сьогодні на нараді просив Прем’єр-міністр й поставив нам відповідні завдання. Ми зараз розв’яжемо необхідні питання. Прем’єр-міністр також поставив невідкладне завдання розробити проєкт щодо грошової допомоги мешканцям, які потрапили у зону лиха. До завтра така постанова має бути зроблена. Йдеться про грошову допомогу, а не тільки про компенсацію через єВідновлення», – сказала Верещук

Чи отримають мешканці підтоплених територій статус ВПО і грошову допомогу

За її словами, йдеться про одноразову грошову виплату. ЇЇ розмір визначать найближчим часом.

«Зараз ми невідкладно о 15 год збираємося на нараду і розробляємо таку постанову. Через декілька днів люди зрозуміють, якою буде розмір такої грошової допомоги», – додала глава Мінреінтеграції

Вона нагадала про те, що всім евакуйованим буде виплачена фінансова допомога в розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб із інвалідністю, та решта передбачених державою соціальних виплат.

«Далі ми говоримо про ті гроші, які виплачуються внутрішньо переміщеним особам. В даному випадку люди, які перемістилися навіть у межах області, бо багато з них із зони підтоплення, перемістилися у межах Херсонської області, але туди, де не було лиха. І на сьогодні вони підпадають під сферу дії постанови, яка визначає їх як ВПО. Вони отримуватимуть такі виплати по 2 та 3 тисячі щомісяця», – сказала Верещук

Віцепрем’єр-міністр підтвердила те, що мешканці постраждалих населених пунктів можуть розрахувати на компенсацію за житло, знищене внаслідок підриву Каховської ГЕС у межах «єВідновлення».

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