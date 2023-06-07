Усім евакуйованим з Херсонщини у зв’язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС буде виплачена грошова допомога.

Фінансова допомога становитиме 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Всім евакуйованим буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років й осіб з інвалідністю. Та решта передбачених державою соціальних виплат, й деться у повідомленні.

Зазначається, що для розв’язання питань надання гуманітарної допомоги й доставки питної води на постраждалі території вдалося об’єднати міжнародних донорів та гуманітарних операторів. Їхні представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

Завдяки досвіду роботи Коордштабу сьогодні нам вдалося швидко вирішити нагальні питання. Це демонструє, що злагоджена координація дій влади та міжнародних організацій допомагає рятувати життя людей. Наша єдність демонструє ворогу, що він не досяг своєї мети, що б він не робив – його чекає поразка. А нас – перемога, наголосила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Постраждалі від підтоплень можуть звертатися за допомогою:

На гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: 0 800 330 951 або (091) 481-78-45 .

. Гаряча лінія Херсонської МВА: (050) 040-44-24, (098) 958-17-90 .

. Порятунок тварин: ecodepartment1@ukr.net, (050) 943-36-35 або (096) 348-80-70 .

. Гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247 .

. Гаряча лінія кризового реагування Мінреінтеграції: 15-48.

Евакуація з Херсонщини. Фото ДСНС

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована. Всього евакуйовано понад 1300 осіб, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб.

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