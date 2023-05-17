Як діяти, коли впізнали безвісти зниклого на фото або відео в інтернеті

В Мінреінтеграції розповіли, що потрібно робити, коли впізнали безвісти зниклого на фото чи відео в інтернеті.

Якщо ви побачили в інтернеті фото чи відео, на яких впізнали зниклу безвісти особу, потрібно звернутися до правоохоронців.

Про алгоритм дій у такій ситуації розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україні, передає НСН.

Що робити, якщо впізнали безвісти зниклого – алгоритм дій:

потрібно звернутися з клопотанням про призначення портретної експертизи до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти клопотання допоможуть юристи системи безоплатної правової допомоги; до клопотання слід додати фото чи відео, знайдені в інтернеті, та фото чи відео, за якими можна точно ідентифікувати зниклого безвісти; протягом трьох робочих днів слідчий повинен повідомити про призначення чи відмову в експертизі; за результатами експертизи необхідно отримати копію висновку експерта. Надати копію документа Уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.

«Висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти скоріше встановити місцезнаходження зниклої безвісти особи», пояснили в міністерстві.

Раніше ми писали, що в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти.

З 2 травня дані про зниклих будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Отримати витяг із реєстру можуть родичі зниклих безвісти. Надаватимуть документ представники Департаменту інформатизації МВС України.

Для отримання витяга потрібно подати до МВС запит та копії документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Звернення можна надіслати:

на електронну пошту — pgmia@mvs.gov.ua

на адресу МВС — м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України.

Нагадаємо, дізнатися інформацію про зниклого безвісти родича, можна зателефонувати за номером: +38 089-420-18-66.

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