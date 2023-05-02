Запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Як ним скористатися?

В Україні дані про зниклих з 2 травня 2023 року будуть вноситися в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Про це повідомляє НСН із посилання на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

Як скористатися

Отримати витяг із реєстру можуть родичі зниклих безвісти. Надаватимуть документ представники Департаменту інформатизації МВС України.

Для отримання витяга потрібно подати до МВС запит та копії документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Звернення можна надіслати:

на електронну пошту — pgmia@mvs.gov.ua

на адресу МВС — м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів, що реєстр є захищеною базою даних. Доступ до нього матимуть лише окремі посадовці: представники Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Нацполіції та Департаменту інформатизації МВС.

«Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Нацполіції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти», пояснив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Він також зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні десятки тисяч людей вважалися зниклими безвісти. Частину з них знайшли. Офіційно наразі підтверджено приблизно 23 тисячі людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок воєнних дій.

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