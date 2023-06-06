Окупанти вночі 6 червня підірвали стратегічний об’єкт на території Херсонської області – Каховську ГЕС. Внаслідок підриву греблі спостерігається стрімке затоплення території Херсонської області. Рівень води продовжує зростати. В яких областях можливі відключення води

Наслідки підриву греблі спрогнозувати поки що складно, але жителі деяких населених пунктів вже скоро можуть залишитися без води.

Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Через руйнування Каховської ГЕС у зоні ризику опинилися Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області. Місцеві жителі можуть залишитися без технічної, так і питної води. Також вже виникли труднощі із подачею води до Криму.

Зокрема, про зупинення водопостачання заявили у Кривому Розі. Там ввели обмеження для населення: тиск води знижуватиметься з 22:00 до 05:00 години. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Підрив Каховської ГЕС – в яких областях можливі відключення води

Поки що ситуація у місті перебуває під контролем. 30% води в місто (це Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) подається від Карачунів. Ще 70% Кривого Рогу постачаються (решта районів) від Каховського водосховища через водосховище “Південне”. Наразі місцева влада хоче знизити на 30% споживання в районах, які живляться від Каховки, щоб перекинути воду на інші райони міста.

У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде з 08.00 ранку до 12.00.

Обмеження подачі води будуть також введені в Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.

Жителям Миколаєва повідомили, що вони будуть забезпечені питною водою. Кабінет Міністрів України на засіданні 6 червня виділив на це 120 мільйонів гривень. Вода подаватиметься руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

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