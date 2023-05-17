“єВідновлення”: як подати заявку на виплату допомоги – детальна інструкція

Власникам пошкодженого житла пояснили, як подати заявку на виплату допомоги 200 тисяч гривень у рамках програми «єВідновлення».

Перш за все потрібно подати інформаційне повідомлення про майно, якщо це не було зроблено раніше. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса, передає НСН з посиланням на Урядовий портал.

Якщо про пошкодження повідомляли раніше, робити це повторно не потрібно.

Увага! Важливе уточнення: Однією з умов отримання компенсації є те, що об’єкт нерухомого майна розташований на території, яка більше не включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Жителі цих територій зможуть звернутися за компенсацією та подати заяву про виплату компенсації через застосунок Дія після закінчення бойових дій.

Також звертаємо увагу, що допомога доступна, якщо власник ще не зробив ремонт за власний кошт.

Як подати заявку на виплату допомоги через Дію

1.Якщо ви подаєте таке повідомлення через застосунок Дія, потрібно:

оновити застосунок до останньої версії (Меню – Оновити застосунок);

відкрити в застосунку розділ «Послуги» та обрати «єВідновлення»;

обрати пункт «Повідомити про пошкоджене майно» та пройти всі необхідні етапи.

2.Далі потрібно пересвідчитися, що ваші права власності на об’єкт зареєстровані в Державному реєстрі речових прав. Для цього відкрийте у застосунку Дія «єВідновлення» та оберіть послугу «Повідомити про пошкоджене майно». Якщо ваше житло зареєстроване, Дія покаже його серед знайдених.

3.Відкрити банківський рахунок єВідновлення в банку-партнері програми. Зробити це можна як безпосередньо у відділенні банку, так і через мобільний застосунок банку.

4.Відкрити банківський рахунок можна буде також під час подання заяви про виплату. Відповідну можливість запропонує застосунок Дія по ходу заповнення заяви.

5.Подати заяву про виплату. Для цього потрібно відкрити в застосунку розділ «Послуги», обрати «єВідновлення» та «Подати заяву про виплату».

6.Після цього потрібно пройти всі необхідні етапи, які пропонує електронна послуга (заповнення контактних даних, обрання пільги, яка стосується вас, отримання згоди співвласників тощо), та відправити саму заяву.

На сьогодні з програмою «єВідновлення» співпрацює 5 банків, як державних, так і комерційних. В майбутньому планується залучення до програми ще 10 банків. Відкрити рахунок можна як онлайн, так і безпосередньо прийшовши до свого відділення банку, розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Голова комітету нагадала, що для фіксації руйнувань громадяни мають допустити на пошкоджений об’єкт представника відповідної комісії, яку створили органи місцевого самоврядування.

Там члени комісії мають зафіксувати масштаби пошкодження вашого помешкання у чек-листі відповідного зразка. Вартість всіх робіт, до прикладу, заміна вікон чи покрівлі, затверджена Кабінетом міністрів, тому зловживання абсолютно виключені. Чітко зафіксована та обрахована комісією інформація також заноситься до Дії.

Всі кошти, відповідно до чек-листа і розрахунку руйнувань будуть перераховані громадянам на цільовий рахунок. Їх можна буде використати на придбання будівельних матеріалів чи проведення відновлювальних робіт, зазначила Шуляк.

Нардеп звернула увагу на тому, що на сьогодні однією з перепон на шляху отримання компенсації є відсутність майна громадян у реєстрі речових прав. Оскільки реєстри запрацювали з 2013 року, не вся нерухомість громадян до нього внесена.

Тому раджу українцям не гаяти часу і звернутися до державного реєстратора, нотаріуса чи ЦНАПу і ввести своє пошкоджене майно до реєстру речових прав, резюмувала Шуляк.

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