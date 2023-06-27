Українці у Польщі можуть безкоштовно отримати нову спеціальність – подробиці

Українці у Польщі мають право на безкоштовне навчання. Їм надали можливість отримувати освіту у державних поліціальних школах, які розташовані по всій країні

Навчатися у таких навчальних закладах для дорослих мають право громадяни, які здобули середню або середню профільну освіту. Термін навчання зазвичай становить від 1,5 до 2 років. Навчатися можна як на денній формі, так і заочній.

Про це розповіли у Мінреінтеграції, повідомляє НСН.

Українці у Польщі можуть безкоштовно отримати нову спеціальність

Наприкінці навчання на всіх учнів чекають випускні іспити, за підсумками яких їм буде видано профільний диплом (świadectwo ukonczenia szkoły policealnej).

Такий диплом прискорить процес працевлаштування та дозволить отримати кваліфіковану роботу або у Польщі, або в іншій європейській країні.

Ознайомитись із переліком поліціальних шкіл у Польщі можна за посиланням.

Серед професій, які можна опанувати в одній із поліціальних шкіл Польщі:

зубний технік та ассистент стоматолога

дієтолог

фітнес-інструктор

стиліст

помічник вчителя

майстер манікюру

стиліст

декоратор

бухгалтер

флорист

технік-інформатик.

Щоб навчатися у поліціальній школі, необхідно мати середній рівень польської мови. Навчання англійською немає.

Поліціальні школи в Польщі це фактично аналог професійних училищ в Україні. Але різниця в тому, що навчальна програма поліціальної школи містить лише профільні предмети, що належать до обраної спеціальності.

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