Як записати дитину до школи у Польщі – поради батькам

Близько 188 тисяч українських дітей через війну вчиться у польських школах. Стало відомо, як записати дитину до школи у Польщі

Польська влада детально прописала правила та процедуру вступу до шкіл дітей з України.

Про це розповідає НСН з посиланням на gov.pl

Як записати дитину до школи у Польщі

Для того, аби записати свою дитину до польської школи, батькам варто:

обрати навчальний заклад;

подати заяву про прийняття школяра на навчання. Це може зробити хтось із батьків або офіційний опікун дитини. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують те, що дитина відвідувала школу в Україні.

подати всі документи директору школи. Не забути свідоцтво про народження, табель з попереднього класу, особову справу, характеристику та карту вакцинації школяра;

якщо ви виїхали до Польщі без документів, які підтверджують навчання дитини, тоді треба написати заяву про загальні роки навчання дитини в школі України й вказати навчальні заклади, де до того вчився школяр.

Якщо у школі, яку ви обрали, не буде місця, вас скерують до іншої.

Крім того, якщо дитина має особливі освітні потреби, батьки мають звернутися за допомогою до директора школи для підготовки заяви на отримання довідки про необхідність спеціальної освіти.

Як вчаться українські діти за кордоном

Батьки старших школярів розчаровані тим, що українські учні не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими.

Батьки молодших дітей кажуть: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.

Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.

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