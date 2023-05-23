Оксен Лісовий озвучив пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти

В Україні планують напрацювати ефективну модель дошкільної освіти. Вона перш за все повинна сприяти розвитку особистості, а також дати можливість батькам повноцінно долучитися до відбудови країни

Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що дошкілля має стати важливим пунктом у траєкторії українця. При цьому він уточнив пріоритети МОН у сфері дошкільної освіти. Про це розповідає НСН

Лісовий назвав пріоритети у сфері освіти в садочках

На сьогодні, за словами міністра освіти, пріоритетами МОН в цій сфері є:

безпека і доступ до дошкілля

У сучасних садочках перш за все має бути безпечне освітнє середовище. Тому МОН розробляє алгоритми найефективнішого використання наявної інфраструктури для розширення доступу до дошкілля.

вмотивовані та кваліфіковані педагоги

Пріоритетне завдання МОН та інших органів влади – забезпечити якісну освіту та гідні умови праці кожному вихователю.

якісне та ефективне управління

Також Міносвіти хоче розробити людиноцентричні інструменти, спрямовані на оптимізацію управлінських процесів.

В Україні розпочнуть реформу системи дошкільної освіти

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про реформу дошкільної освіти.

Він може докорінно змінити підходи та систему освіти в садочках.

Документ передбачає функціонування різних форм дошкільної освіти.

Реформа дошкільної освіти також передбачає розв’язання проблеми наповненості груп у дитсадках.

Законопроєкт пропонує забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.

Планують також змінити умови роботи педагогів. Зокрема, вони отримають адекватний обсяг педагогічного навантаження, щорічну оплачувану відпустку 56 днів та можливість вільно обирати освітні програми та форми роботи.

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