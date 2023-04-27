Зі шкільної програми не виключатимуть біологію, хімію та фізику – Міносвіти

У Міністерстві освіти та науки заявили, що скорочення предметів не буде. Зі шкільної програми не виключатимуть фізику, хімію та біологію.

Як передає НСН, про це під час брифінгу в Медіацентрі “Україна – Укрінформ” заявив заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Він зазначив, що наразі відбувається обговорення структури оптимізації граничного навантаження дитини.

“Ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію. Тобто природничим наукам, наукам які засновують здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички, нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним”, наголосив він.

Заступник очільника МОН пояснив: обговорення цих тем зараз важливе, адже міністерство отримує значну кількість звернень щодо навантаження учнів. Особливо тих школярів, які зараз перебувають за кордоном через війну. Ці діти змушені відвідувати місцеві школи відповідно до законодавства країни, у якій перебувають.

Водночас Андрій Вітренко підкреслив, що реформі Нової української школи сьогодні нічого не загрожує.

Міністерство працює відповідно до плану дій уряду й тих задач, які поставив президент щодо покращення якості української національної освіти. Перехід на 12-річну систему освіти має відбутися у 2027 році з введенням трирічної профільної повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Оксен Лісовий розповів, що під час оптимізації та зменшення кількості предметів у школах всі ключові гуманітарні та природничі дисципліни повинні бути збережені. Однак вони будуть більш концентровані.

Міністр наголосив, що МОН не допускає на сьогодні скорочення таких дисциплін як:

історія України;

українська мова;

хімія;

фізика;

математика;

біологія.

Тобто всі ті ключові дисципліни, які є в школі, уточнив посадовець, повинні залишитися.

Міністр також зауважив, що на сьогодні найкритичнішим питанням є підготовка учителів Нової української школи. Минулого року її не здійснювали. Також є кадрові проблеми у сфері вищої освіти.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що в Україні слід підвищувати рівень освіти, аби учні отримували знання та компетентності, які вони зможуть використати у реальному житті.

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