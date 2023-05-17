У Міністерстві освіти і науки розповіли про документи та дедлайни для вступу в заклади професійно-технічної освіти у 2023 році
Все для того, аби зменшити хвилювання здобувачів освіти, повідомляють на сторінці міністерства у Facebook, розповідає НСН.
Терміни подачі документів для вступу у профтех кожен заклад освіти визначає самостійно.
Зазвичай це відбувається в період з 1 липня до 31 серпня, зазначають в МОН.
У МОН пояснили, що потрібно для вступу в заклади професійно-технічної освіти
Для вступу знадобляться такі документи:
- заява (у паперовій чи електронній формі);
- свідоцтво про базову або загальну середню освіту (якщо вона відсутня, потрібно надати виписку з реєстру документів про освіту ЄДЕБО);
- медична довідка;
- за наявності, копія документів, які дають право на пільги;
- 6 фотографій розміром 3:4.
Всі документи можна подати в паперовому чи електронному вигляді.
У МОН зазначають, що заяву на вступ можна подати до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання.
Після подачі документів до закладу освіти відбувається конкурсний відбір.
Під час вступу до профтеху не потрібно складати НМТ чи ЗНО, тому вступників формують за:
- рейтингом вступників;
- результатами співбесіди;
- середнім балом атестата про закінчення 9 або 11 класу;
- результати вступних випробувань.
Вступник може поступити на державну безоплатну форму навчання або за контрактом.
Тривалість навчання вступника, який завершив 9 класів – 3 роки, а після 11 класу – 1 рік.
У міністерстві зазначають, що також є короткострокові програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або здобути нову професію.
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