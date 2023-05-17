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У МОН пояснили, що потрібно для вступу в заклади професійно-технічної освіти

Журналіст
У МОН пояснили, що потрібно для вступу в заклади професійно технічної освіти
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У Міністерстві освіти і науки розповіли про документи та дедлайни для вступу в заклади професійно-технічної освіти у 2023 році

Все для того, аби зменшити хвилювання здобувачів освіти, повідомляють на сторінці міністерства у Facebook, розповідає НСН.

Терміни подачі документів для вступу у профтех кожен заклад освіти визначає самостійно.

Зазвичай це відбувається в період з 1 липня до 31 серпня, зазначають в МОН.

У МОН пояснили, що потрібно для вступу в заклади професійно-технічної освіти

що потрібно для вступу в заклади професійно-технічної освіти

Для вступу знадобляться такі документи:

  • заява (у паперовій чи електронній формі);
  • свідоцтво про базову або загальну середню освіту (якщо вона відсутня, потрібно надати виписку з реєстру документів про освіту ЄДЕБО);
  • медична довідка;
  • за наявності, копія документів, які дають право на пільги;
  • 6 фотографій розміром 3:4.

  • які документи потрібні для вступу в заклади професійно-технічної освіти

Всі документи можна подати в паперовому чи електронному вигляді.

У МОН зазначають, що заяву на вступ можна подати до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання.

чи потрібні здавати ЗНО чи НМТ для вступу в заклади професійно-технічної освіти

Після подачі документів до закладу освіти відбувається конкурсний відбір.

Під час вступу до профтеху не потрібно складати НМТ чи ЗНО, тому вступників формують за:

  • рейтингом вступників;
  • результатами співбесіди;
  • середнім балом атестата про закінчення 9 або 11 класу;
  • результати вступних випробувань.

Вступник може поступити на державну безоплатну форму навчання або за контрактом.

Тривалість навчання вступника, який завершив 9 класів – 3 роки, а після 11 класу – 1 рік.

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У міністерстві зазначають, що також є короткострокові програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або здобути нову професію.

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