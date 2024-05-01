Поліція нагадує: з 1 травня скасовано часовий проміжок використання денних ходових вогнів

Про це нагадує поліція, передають Новини України – НСН.

Раніше, для того щоб позначити транспортний засіб, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, з 1 жовтня по 1 травня водії повинні були вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 №1105 такий часовий проміжок відмінено, і зазначене правило для транспортних засобів застосовується постійно.

Основна мета зазначених змін до ПДР — це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП.

Світло фар — це додаткова пасивна безпека руху. Європейські дослідження це підтверджують. Згідно з European Commission “Daytime running light” застосування денних ходових фар зменшує кількість багатосторонніх денних аварій на автомобілях приблизно на 5–15 %, – кажуть й поліції

Тут додають, що дослідження показують: використання денних ходових вогнів не тільки покращує видимість, але також впливає на своєчасне периферійне сприйняття транспортних засобів, що здійснюють різні маневри. До того ж, автомобілі з денними ходовими вогнями краще ідентифікуються, як автомобілі на відстані, а також оцінюються безпечніше в порівнянні з автомобілями без них. Усе це сприяє тому, що денні ходові вогні мають позитивний вплив на безпеку дорожнього руху.

Яка відповідальність за не використання денних ходових вогнів поза межами населеного пункту.

Частиною другою статті 122 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами під час початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їхнє переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Пам’ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного! Дотримуйтеся правил дорожнього руху та безпечних доріг, – закликають у поліції

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