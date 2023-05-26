Що потрібно для того, щоб записати дитину у дитсадок в Україні. Які необхідні документи, як стати в чергу онлайн, чи потрібно робити внески і чи варто ставати в чергу одразу після народження дитини.

Про це НСН розповідає з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Як записати дитину у дитсадок

Спочатку потрібно обрати дитячий садок і звернути увагу на такі фактори, наприклад, як відстань від дому, що є важливим для батьків.

Після цього, слід відвідати сам заклад та дізнатись у директора про наявність вільних місць та процедуру зарахування дітей.

Міністерство освіти наголошує, що можна встати в електронну чергу, оскільки це допоможе зекономити час і збільшити шанси отримати місце у дитячому садку.

Для прийому до садочка необхідно надати наступні документи:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

свідоцтво про народження.

Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:

довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

направлення місцевого органу управління освітою.

Що робити батькам, які не зробили щеплення дитині

Для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти. За наявності довідки керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Покрокова інструкція, як встати в чергу онлайн

Щоб записатись в електронну чергу до дитячого садка батькам необхідно:

зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою;

обрати дошкільний заклад;

у заявці на чергу вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути “Подати заявку”;

перевірити, що заявку зареєстровано: якщо реєстрація успішна – встановлюється статус “Зареєстровано в черзі”;

відслідковувати статус заявки: якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на “Є можливість зарахування” (повідомлення про це буде на електронну адресу), і буде запропоновано місце в обраному садочку;

подати необхідні документи для вступу в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. В іншому разі черга автоматично скасовується.

Під час прийому дитини до дошкільного закладу, керівник має обов’язково ознайомити батьків зі статутом дошкільного закладу та іншими документами, які регламентують його діяльність.

Керівник дитячого садочка проводить прийом дітей протягом календарного року на підставі представлених батьками документів.

Що робити якщо у садочку немає місць

З’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце.

Запитайте, що можна зробити, щоб потрапити до дитсадка.

Отримайте письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу.

Зібравши всю інформацію, зверніться в управління освіти – там зобов’язані вам допомогти.

Чи варто записуватися до садка відразу після народження дитини

Законом таке не передбачене, отже робити це не обов’язково. Але з іншого боку, так збільшується можливість отримати місце в дитячому садку та зекономити час батьків. Якщо ви впевнені, що не зміните місце проживання найближчим часом, то стати в електронну чергу варто якомога раніше.

Які існують пільги для вступу у дитсадок

Ознайомитись із повним переліком пільг варто в місцевому управлінні освіти, адже місцева влада може встановлювати додаткові пільги. Якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в закладі відсутні місця, то дитину направляють в інший садок зі збереженням цієї пільги.

Чи мають батьки сплачувати благодійний внесок

Благодійний внесок сплачується виключно за бажанням батьків. Якщо благодійний внесок називають обов’язковим, це є порушенням. У такому разі можна подати скаргу до районного управління освіти або звертатися до правоохоронних органів, адже за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

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