Дитсадки в Україні будуть іншими – передбачається 7 форм дошкільних закладів

Дитсадки в Україні працюватимуть по-новому. Народні обранці хочуть створити сім форм дошкільних закладів. Стали відомі основні моменти законопроєкту №8030 про дошкільну освіту з урахуванням поправок і пропозицій, передає НСН.

За результатами розгляду Закону про дошкільну освіту члени комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалили висновок рекомендувати парламенту прийняти за основу проєкт Закону – повідомляє Верховна Рада України.

Що пропонує законопроєкт про дошкільну освіту дітей?

визначення територій обслуговування.

чітка справедлива черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти.

створення кожним дитячим садком безпечного, здорового та інклюзивного освітнього середовища;

вимога до органів влади усіх рівнів: сприяти у забезпеченні закладів дошкільної освіти засобами цивільного захисту, у тому числі найпростішими укриттями;

залучення за потреби для дітей з ООП асистента дитини, асистента вихователя;

сучасні підходи в організації харчування та медичного обслуговування.

Дитсадки в Україні – нові форми

Форми дошкільної освіти:

очна: безпосередньо в дитячому садочку (центрі);

дистанційна:з урахуванням можливостей дитини, дитячого садочка та бажання батьків; як правило, в умовах форс-мажору в регіоні або в країні або особливих обставин в родині;

педагогічний патронтаж:педагогічні працівники з урахуванням можливостей дитячого садочка та потреб дитини організовують освітній процес у домашніх умовах;

мережева: участь дитини в освітньому процесі різних дитячих садочків одночасно);

сімейна (домашня): освітній процес організовано батьками самостійно.

Законопроєкт пропонує 7 конкретних форм дитсадків

ясла (для дітей від 3 місяців до 3 років);

дитячий садочок (звичайний садочок від 3 років);

спеціальний дитячий садочок (для дітей з особливими потребами);

мобільний дитячий садочок (пересувний, для дітей із віддалених населених пунктів);

сімейний дитячий садочок (свої діти + діти друзів/сусідів);

центр педагогічного партнерства (діти від народження разом із батьками);

центр розвитку дитини.

Крім того, згідно з законопроєктом про дошкільну освіту передбачається багато автономій для дитячих садочків, насамперед академічна автономія. Тобто дитсадки матимуть більше свободи вибору навчальних програм, які враховуватимуть особливості самої дитини.

Також дитячому садочку нададуть більше ініціативи, також більше прав і повноважень отримає батьківський комітет.

Ще новини України:

Встановити додаток