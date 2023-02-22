Під час загальної мобілізації громадян передбачена відстрочка від армії для освітян. На яких умовах освітянам надається відстрочка від служби в армії і на який термін, розповіла юристка Марія Звягінцева, передає НСН.

Відстрочка від армії для освітян: хто має право

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час особливого періоду не підлягають заклику науковці та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь.

Також не підлягають заклику педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки.

Ця норма стосується періоду з моменту оголошення рішення про мобілізацію або з моменту введення воєнного стану та охоплює час мобілізації, воєнний час та частково відновлювальний період після закінчення воєнних дій. Під цей закон потрапляють практично всі викладачі та вчителі, які працюють у навчальній установі на постійній основі, на повну ставку або не менше ніж 0,75 ставки.

«Тобто вчитель, який працює на пів ставки, відстрочення саме через педагогічну діяльність не отримає, якщо, звісно, немає інших обставин, які надають на неї право», додала юристка.

Відстрочка від армії: чи можуть її отримати інші працівники закладів освіти

За словами юристки, норма чітко визначає тих, хто підпадає під дію закону – наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники різних освітніх закладів. Відповідно, для технічного персоналу навчальних закладів така відстрочка не передбачена.

Чи може вчитель піти добровольцем

Винятків у законі за професією не передбачено, і якщо вчитель пройшов військово-лікарську комісію та має медичний висновок про те, що може виконувати обов’язки військової служби, він може стати на захист України.

Відстрочка від армії: чи зберігається за вчителем місце роботи

Відповідно до статті 119 КЗпП за педагогом зберігається місце роботи та посада. Але з липня 2022 року перестав зберігатися середній заробіток – для роботодавців цей обов’язок було скасовано.

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