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Як ЗСУ зривають плани окупантів – Сирський про ситуацію на фронті

Журналіст
Як ЗСУ зривають плани окупантів – Сирський про ситуацію на фронті
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті.

Він повідомив, що українські військові стримують російських окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках, а на Бахмутському продовжують наступальні дії.

Пряму мову генерала публікує Military Media Center, передає НСН.

«Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту.

Як ЗСУ зривають плани окупантів – Сирський про ситуацію на фронті 3

На Бахмутському напрямку моя робота була присвячена актуальним проблемам збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій, вирішенню проблемних питань, які заважають успішному виконанню поставлених завдань.

На Лиманському і Купʼянському напрямках спільно з командирами розглянули питання адекватного реагування на наступальні дії противника, підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій наших військ.

Звичайно, як завжди, зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу Збройних Сил, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди найкращим військовослужбовцям, які відзначилися в боях за звільнення України.

Як ЗСУ зривають плани окупантів – Сирський про ситуацію на фронті 2

Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам.

В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

Як ЗСУ зривають плани окупантів – Сирський про ситуацію на фронті 1

На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!

Слава Україні!», – повідомив генерал Сирський.

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