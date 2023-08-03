Як ЗСУ зривають плани окупантів – Сирський про ситуацію на фронті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті.

Він повідомив, що українські військові стримують російських окупантів на Купʼянському та Лиманському напрямках, а на Бахмутському продовжують наступальні дії.

Пряму мову генерала публікує Military Media Center, передає НСН.

«Увесь день працював в органах управління та військових частинах, які виконують завдання на найбільш активних ділянках фронту.

На Бахмутському напрямку моя робота була присвячена актуальним проблемам збільшення темпів наступу, перспективам подальших дій, вирішенню проблемних питань, які заважають успішному виконанню поставлених завдань.

На Лиманському і Купʼянському напрямках спільно з командирами розглянули питання адекватного реагування на наступальні дії противника, підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій наших військ.

Звичайно, як завжди, зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу Збройних Сил, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди найкращим військовослужбовцям, які відзначилися в боях за звільнення України.

Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам.

В умовах продовження активних наступальних дій противника на Купʼянському та Лиманському напрямках, наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі і техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ.

На Бахмутському напрямку продовжуємо проводити наступальні дії, крок за кроком, в умовах сильного супротиву ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!

Слава Україні!», – повідомив генерал Сирський.

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