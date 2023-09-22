Терор Херсонщини не припиняється: за добу 7 згиблих і 12 постраждалих (фото)

Терор Херсонщини не припиняється. Минула доба була жахливою для мешканців деокупованих територій півдня. Окупанти жорстоко обстрілювали мирні міста і села. За минулу добу ворог випустив понад 380 снарядів по території області. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів – йдеться в повідомленні

Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок обстрілів 7 людей загинули, ще 12 – дістали поранень.

Раніше Херонська обласна прокуратура повідомляла, що 21 вересня близько 11:45 окупанти завдали авіаудар по селу Тягинка Бериславського району. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

О 12:00 окупанти обстріляли село Львове. Травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька.

Також росіяни обстріляли Дар’ївську громаду на Херсонщині 21 вересня близько 14:00 – тут загинув чоловік. Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 58-річний господар.

А близько 15:50 ворог ворог завдав серію ударів по Білозерській громаді, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілу окупаційної армії рф – постраждала родина. Загинув голова родини, його дружину та матір, госпіталізовано.

Станом на 16:30 впродовж дня через ворожі обстріли на Херсонщині було відомо про шість загиблих цивільних осіб.

А ввечері четверга, 21 вересня, російські терористи обстріляли Зеленівку під Херсоном. Про це повідомляє начальник Херсонської міської ВА Роман Мрочко. Внаслідок обстрілу загинула 63-річна жінка.

Армія РФ ввечері обстріляла Зеленівку Херсонської міської територіальної громади. Зруйновано будинок. З-під завалів дістали тіло жінки. Загиблій було 63 роки, – йдеться у повідомленні

Терор Херсонщини не припиняється: фото

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