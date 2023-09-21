Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, є загиблі і поранені

Російська війська 21 вересня атакували населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів є загиблі і поранені.

Як передає НСН, про це повідомила обласна прокуратура.

Станом на 16:30 впродовж дня через ворожі обстріли на Херсонщині загинуло шість цивільних осіб. Ще дев’ять людей – поранено, повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, 21 вересня в період часу з 3.00 до 4.00 год. ранку збройними силами російської федерації здійснено артилерійський обстріл одного з районів м. Херсона.

Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення та один із навчальних закладів обласного центру. В результаті ворожого обстрілу загинуло три особи. Ще п’ятеро людей поранено.

Близько 11:45 окупанти завдали авіаудар по селу Тягинка Бериславського району. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

О 12:00 окупанти обстріляли село Львове. Травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька.

Близько 14:00 російські військові атакували Дар’ївську громаду Херсонської області. Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 58-річний господар.

Також близько 15:50 ворог завдав серію ударів по Білозерській громаді, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілу окупаційної армії рф – постраждала родина. Загинув голова родини, його дружину та матір, госпіталізовано.

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