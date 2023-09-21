Окупанти вбили двох волонтерів у Куп’янську під час евакуації мирних громадян. Волонтери загинули внаслідок авіаудару. Про це повідомляє «МедіаПорт», передає НСН.

Внаслідок російського удару по Куп’янську 19 вересня загинули двоє волонтерів громадської організації «П’ятихатки-БАМ» Сергій Шалигін та Вадим Забара. Фото загиблих вказана організація опублікувала на сторінці у Фейсбуці.

Окупанти вбили двох волонтерів у Куп’янську: фото

«При евакуації мирних з Куп’янського напрямку загинуло двоє моїх односельців. Волонтери. Сергія Шалигіна знаю все своє життя…», — написала у Фейсбуці волонтерка-парамедикиня організації «П’ятихатки-БАМ» Вікторія Кравченко

Сергій Шалигін — син Лілії Самсонової, заслуженої тренерки зі скелелазіння, директорки дитячо-юнацької спортивної школи ХФТІ у П’ятихатках. За словами Вікторії Кравченко, він займався волонтерством з 2014 року, стояв у витоків організації «П’ятихатки-БАМ». Для Вадима Забари, який донедавна служив у ЗСУ, але після поранення був звільнений зі служби за станом здоров’я, це був перший виїзд як волонтера — він прагнув допомагати людям. На мікроавтобусі організації Volkswagen 19 вересня волонтери евакуйовували двох жінок з Ківшарівки Куп’янської громади, дорогою підібрали двох попутників. Усі загинули.

«Сергій Шалигін — людина яскрава, характерна. Якщо схопився — пер до останнього. Чутлива, послідовна людина», — сказала Вікторія Кравченко

До повномасштабної війни Сергій займався підприємницькою діяльністю, пов’язаною з автомалярством.

Громадська організація «П’ятихатки-БАМ» від початку російського повномасштабного вторгнення допомагає харків’янам та жителям деокупованих територій Харківської області. Коли російська армія наступала на Харків, волонтери під обстрілами допомагали жителям П’ятихаток. Зі звільненням околиць Харкова та населених пунктів області возять гуманітарну допомогу людям та годують тварин у прикордонних та прифронтових селах і містах, а також спільно з іншими громадськими організаціями евакуюють людей з-під обстрілів.

Ще новини України: Окупанти обстріляли Херсонщину – вбили трьох мирних людей