Окупанти завдали удару по Слов’янську Донецької області – загинув чоловік (фото)

В ніч на 31 серпня ворог завдав удару по Слов’янську, загинула людина. Про це розповідає НСН

Чотири вибухи пролунали у Слов’янську близько опівночі. Росіяни вдарили по підприємству у селищі Мирному.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує НСН.

“Прильоти” у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Загинула одна людина, охоронець підприємства”, – йдеться в повідомленні.

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