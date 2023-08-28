ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку: що відбувається на фронті 28 серпня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот п’ятдесят першу добу. Про ситуацію на фронті 28 серпня НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна ракетна атака

Уночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.

Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії.

Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

дві крилаті ракети “Калібр”;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.

Загальна ситуація на фронті 28 серпня

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина, Грем’яч, Камінь Чернігівської області; Ходине, Костянтинівка, Тур’я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Бахмут, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Катеринівка, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Миколаївка, Львове, Молодіжне, Дніпровськ та Берегове Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили

1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 490 окупантів, 4 танки, 8 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 12 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 261310 (+490) осіб,

танків ‒ 4400 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8) од,

артилерійських систем – 5425 (+22) од,

РСЗВ – 730 (+2) од,

засоби ППО ‒ 499 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),

крилаті ракети ‒ 1415 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 809 (+1).

Дані уточнюються.

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